На российских полицейских возложили вину за гибель похищенного подростка

В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, из-за халатности которых погиб похищенный подросток. Об этом в среду, 25 декабря, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Фигурантами стали оперативный дежурный и оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения уголовного розыска управления МВД по Великому Новгороду.

По данным следствия, 30 декабря 2018 года местная жительница сообщила в полицию о похищении сына 2002 года рождения, которого удерживают неизвестные, потребовавшие от нее выкуп. Она также рассказала оперативному дежурному, что у нее есть аудиозаписи телефонных разговоров с похитителем.

Однако полицейские не приняли никаких мер и убедили мать ребенка не подавать заявление. На следующий день тело несовершеннолетнего обнаружили в одной из квартир города. Установлено, что подростка убили двое местных жителей, которые не получили выкуп. Они забили его до смерти битой и гантелями.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



