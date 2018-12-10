Родителям помогли найти отобранную 32 года назад дочь

В китайском городе Цзыгун, провинция Сычуань, власти помогли родителям найти дочь, которую отобрали у них 32 года назад. Об этом пишет издание South China Morning Post.

В июле 1986 года Чжоу Юшэна и его жену Цзоу Гуйфан вызвали в департамент планирования семьи. Они пришли в учреждение с младшей дочерью — двухмесячной девочкой по имени Хунся. Чиновники сообщили им, что семья не имела права заводить второго и третьего ребенка, и потребовали заплатить штраф — три тысячи юаней.

По словам Юшэна, у них не было таких денег. Мать попыталась унести девочку, но один из чиновников вырвал ребенка у нее из рук. Что произошло с их дочерью дальше, Юшэн и Гуйфан узнали лишь недавно. Они считали, что Хунся попала в приемную семью, и много лет безуспешно разыскивали ее в окрестных городах.

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В ноябре их история попала в СМИ. После этого к поискам подключились городские власти и местный департамент планирования семьи. Им удалось найти дочь Юшэна и Гуйфан, которой сейчас 32 года. Тест ДНК подтвердил их родство. Теперь чиновники пытаются организовать встречу родителей с дочерью.

С 1979 года в Китае развернулась кампания по регулированию рождаемости, получившая название «Одна семья — один ребенок». Результатом стали гендерный дисбаланс и старение населения страны. В 2016 году ограничение частично сняли.

10 декабря сообщалось, что анализ ДНК помог 69-летней американке отыскать мать, с которой ее разлучили сразу после рождения. Сотрудники больницы преднамеренно убедили женщину, что ребенок мертв, и отдали девочку в приют. Насильственное разлучение матерей с детьми, рожденными вне брака, было распространенной практикой в США в 1950-е и 1960-е годы.

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