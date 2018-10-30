Матери вернули похищенного 31 год назад ребенка

Жительница Канады впервые за 31 год встретилась со своим сыном, которого похитили в 1987 году. Об этом сообщает BBC News.

Джермейн Аллан Манн (Jermaine Allan Mann), которому тогда был год и девять месяцев, исчез после встречи с отцом. Мальчика разыскивала полиция канадского города Торонто, затем к операции подключились американские правоохранительные органы. Многолетние поиски не принесли результата.

Как выяснилось, отец увез его в Соединенные Штаты, где они много лет скрывались под чужими именами. Мужчине удалось раздобыть поддельные свидетельства о рождении, согласно которым и он, и его сын были уроженцами штата Техас. Мальчик считал, что его мать погибла, когда он был совсем маленьким.

Обман разоблачили, когда мужчина решил снять жилье с государственными субсидиями. Сначала в поданных им документах заметили подделку, затем система распознавания лиц, через которую пропустили его фото, узнала в нем отца пропавшего в Канаде ребенка. Теперь ему грозит уголовное наказание за лжесвидетельство и экстрадиция в Канаду, где его обвиняют в похищении человека.

Подросший сын, которому теперь 33 года, встретился с матерью, специально приехавшей к нему из Канады. «Что я чувствовала, не передать словами, — говорит она. — Мне хотелось увидеть, что он настоящий. Я сказала: "Боже мой, дитя мое"». Они проговорили несколько часов, а перед отъездом на родину женщина приготовила ребенку обед.

В марте сообщалось, что в китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, сотрудник полиции помог женщине отыскать сестру-близнеца, которую она не видела 36 лет. Из-за бедности родители отдали их на удочерение через 16 дней после рождения.

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