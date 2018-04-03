Китаец потратил четверть века на поиски дочери

Житель китайского города Чэнду Ван Минцин (Wang Mingqing) в течение 24 лет занимался поисками потерянной дочери и нашел ее. Об этом сообщает BBC News.

Цифэн (Qifeng) исчезла в возрасте трех лет. Тогда мужчина вместе с женой торговал фруктами и уже в конце рабочего дня обнаружил, что девочка потерялась. Супруги в течение нескольких дней исследовали город и его окрестности, покупали рекламные полосы в газетах для объявлений о пропаже и устраивали поиски в интернете.

В 2015 году Минцин устроился таксистом и разместил объявление о пропаже на автомобиле. Поскольку Цифэн исчезла в совсем юном возрасте, он использовал снимок ее сестры, указав, что потерянный ребенок похож на нее.

«Возможно, однажды на заднее сиденье машины сядет моя дочь», — рассказывал китаец. В течение нескольких дней он раздавал пассажирам листовки и просил о помощи.

История Минцина привлекла внимание китайских СМИ. Благодаря им о китайце узнал полицейский, который нарисовал фоторобот пропавшей девушки. Рисунок распространили в интернете, и в итоге с Минцином связалась китаянка Кан Ин (Kang Ying), живущая на другом конце страны.

После проведения теста ДНК оказалось, что это действительно дочь этого мужчины. О том, что произошло с девушкой после исчезновения и как она оказалась так далеко от родного города, не сообщается.

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