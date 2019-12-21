Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске

Семья из Томска отыскала родственницу, которая пропала 16 лет назад. Об этом сообщает сайт НГС24.

Как выяснилось, в 2003 году девочка без ведома родных попала в психоневрологический диспансер. Перед этим ее нашли перед витриной магазина в Красноярске. Telegram-канал Life Shot пишет, что она не реагировала на вопросы продавцов, не помнила, кто она, и могла назвать только свое имя — Юля.

Установить ее личность или найти родственников не удалось, хотя ориентировки с фотографией девочки были разосланы по всей стране. После обследования Юлю направили в психдиспансер, где она провела 16 лет.

В начале 2019 года поиском ее родственников занялась красноярская поисковая организация «Поиск пропавших детей». «Мы узнали об этой девушке недавно и решили подключить к поискам соцсети, — объясняла в феврале ее руководитель Оксана Василишина. — У нас был похожий случай, когда родных не могли найти в течение семи лет, а после распространения ориентировок в соцсетях близкие нашлись за три дня».

В пятницу, 20 декабря, волонтерам позвонил мужчина, утверждавший, что узнал в Юле свою исчезнувшую сестру. Имена ее родных, матери и отца, которые смогла назвать другая сестра, не противоречили уже имевшейся у «Поиска пропавших детей» информации. Родственники рассказали, что до исчезновения Юля жила в Томске. Они надеются, что им разрешат забрать ее домой.

В пятницу сообщалось, что в американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад. Неизвестная женщина украла новорожденного ребенка из больничной палаты.

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