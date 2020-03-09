В Москве подросток упал из окна на машину и погиб

В Москве из окна 16-го этажа дома выпал 15-летний подросток. Он погиб на месте от полученных травм, сообщает в понедельник, 9 марта, телеканал РЕН ТВ.

Подросток упал на припаркованную под окнами машину.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным телеканала, погибший был сыном высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры.

Ранее 9 марта стало известно, что в Тверской области нашли мертвой семилетнюю девочку, пропавшую накануне. Тело обнаружили в реке Сыроверке сотрудники регионального управления МЧС по региону. По данным следствия, 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять, однако обратно не вернулась. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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