Российский подросток решил покататься на машине родителей и попал под ее колеса

В Красноуфимске Свердловской области подросток решил покататься на машине родителей. Однако, включив двигатель, он растерялся и не смог остановить поехавший назад автомобиль. Попытавшись задержать авто руками, он попал под его колеса, сообщает газета «Комсомольская правда».

12-летний школьник взял лежавшие в квартире ключи от стоящих во дворе «Жигулей», сел в машину и включил заднюю передачу. Автомобиль стал медленно ехать назад. В ГИБДД отметили, что раньше школьник управлял авто только под присмотром взрослых, а в их отсутствие растерялся и даже не закрыл дверь, когда сел в салон.

Из-за отсутствия навыков вождения мальчик испугался, выбежал из машины и попытался остановить ее руками. Но с «Жигулями» он не справился, и автомобиль проехал прямо по ребенку. В итоге школьника госпитализировали с травмами головы и грудной клетки. Его состояние оценили как удовлетворительное и отпустили домой.

В конце мая в Уфе подростки угнали автобус, покатались на нем, врезались в грузовик и сбежали. Оказалось, что за руль сел восьмиклассник, потому что он единственный из четырех друзей умел водить. В результате ДТП никто не пострадал.