Россиянин смастерил автомобиль, попал на нем в ДТП и погиб

Житель Брянской области смастерил себе автомобиль, попал на нем в ДТП и погиб. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД России, передает издание «Брянские новости».

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По данным ведомства, 54-летний мужчина ехал по автодороге Клинцы — Ущерпье — Красная Гора. Он не справился с управлением, автомобиль опрокинулся во время движения. Водитель получил смертельные травмы.

14 августа сообщалось, что в селе Кочубеевское в Ставропольском крае 16-летний подросток, у которого не было прав в силу возраста, устроил импровизированные гонки, вылетел на тротуар и насмерть сбил 15-летнюю девочку, недавно победившую рак — она умерла до приезда скорой. Известно, что виновник аварии — представитель цыганской диаспоры. После ДТП местные жители устроили массовый сход с требованием выселить диаспору и наказать подростка.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров взял ситуацию под личный контроль. В краевом управлении Следственного комитета сообщили, что после аварии подросток скрылся, но его удалось найти. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть несовершеннолетнего. Следователь направил в суд ходатайство о заключении молодого человека под стражу. В Кочубеевском следственном отделе СК сообщили «Вестям», что у него наступил возраст уголовной ответственности и он «будет отвечать перед законом по всей строгости».