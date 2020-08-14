15-летняя россиянка победила рак и погибла под колесами подростка-гонщика

В селе Кочубеевское в Ставропольском крае 16-летний подросток устроил импровизированные гонки и насмерть сбил 15-летнюю сверстницу, вылетев на тротуар. Недавно девушка победила рак. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным «Вестей», ДТП произошло утром 13 августа. Двое несовершеннолетних молодых людей, у которых в силу возраста не может быть водительских прав, устроили гонки по проезжей части. Один из них подрезал второго, машина вылетела на парковку и сбила девушку. Она умерла до приезда врачей скорой помощи. Водителя задержали. Мать погибшей попала в реанимацию в тяжелом состоянии, узнав о смерти дочери.

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Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, ролик опубликовала «Комсомольская правда». На кадрах видно, что по тротуару идет девушка. В какой-то момент два автомобиля резко выезжают на пешеходную часть улицы, один из них сбивает девушку, она падает, а машина проезжает по ней.

Издание «Обзор» сообщило, что виновник ДТП — представитель цыганской диаспоры. После смертельной аварии жители села устроили массовый сход с требованием выселить диаспору и наказать подростка. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поддержал их, а также выразил сочувствие и взял ситуацию под личный контроль. «Полностью разделяю негодование и боль, переполняющие тех, кто находится сейчас на улице. Это запрос на справедливость, я его полностью поддерживаю», — написал губернатор в своем Instagram.

Краевое управление Следственного комитета сообщило, что после аварии подросток скрылся. Против него завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего»). Следователь направил в суд ходатайство о заключении молодого человека под стражу. В Кочубеевском следственном отделе СК сообщили «Вестям», что у него наступил возраст уголовной ответственности и он «будет отвечать перед законом по всей строгости».

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