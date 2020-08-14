Россияне устроили массовый сход после смерти сбитой подростком-цыганом девочки

Жители села Кочубеевское Ставропольского края устроили массовый сход в центре населенного пункта после смерти 15-летней девочки, которую сбил 16-летний подросток из цыганской диаспоры. Об этом сообщает издание «Обзор», опубликовавшее видео происходящего.

Сход состоялся 13 августа, жители выступили против цыганской диаспоры, которая их «достала», пишет «Обзор». На кадрах видна толпа людей, которые скандируют «Выселяй!». По информации издания, они потребовали от правоохранительных органов не дать виновному в аварии уйти от ответственности.

14 августа сообщалось, что 16-летний подросток в селе Кочубеевское устроил импровизированные гонки с другим несовершеннолетним водителем и сбил 15-летнюю сверстницу, недавно победившую рак. Один из них подрезал второго, машина вылетела на тротуар и наехала на девушку, она умерла до приезда врачей, а ее мать попала в реанимацию, узнав о произошедшем.

Следственный комитет сообщил, что подросток скрылся после аварии, но его удалось найти. Против него завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего»). Следователь направил в суд ходатайство о заключении молодого человека под стражу. Губернатор Ставропольского края взял ситуацию под личный контроль.