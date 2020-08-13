Россиянка за рулем авто насмерть сбила гаишника на мотоцикле

Россиянка за рулем авто насмерть сбила сотрудника мотовзвода УГИБДД по Челябинску. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Линейной.

Сотрудник ГИБДД получил смертельные травмы в результате столкновения с легковым автомобилем Hyundai Solaris. За рулем находилась 21-летняя девушка. Она двигалась по дороге за патрульным мотоциклом BMW, однако не рассчитала скорость и дистанцию, в результате въехала в мотоцикл. От полученных травм 40-летний водитель скончался на месте ДТП.

Ранее автобус протаранил книжный магазин в Тюмени. Последствия аварии попали на видео. Авария произошла вечером 6 августа на Ямской улице, автобус следовал по маршруту №62. Он сильно повредил фасад книжного магазина, практически полностью помяв витрину и дверь.