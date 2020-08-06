В российском городе автобус протаранил книжный магазин и попал на видео

В Тюмени автобус протаранил книжный магазин, расположенный на первом этаже многоэтажного дома. Последствия аварии попали на видео, его опубликовало издание 72.RU.

Авария произошла вечером 6 августа на Ямской улице, автобус следовал по маршруту №62. На кадрах видно, что он сильно повредил фасад книжного магазина, практически полностью помяв витрину и дверь.

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В ГИБДД сообщили, что автобус задел бордюр, снес дорожный знак и въехал в многоэтажный дом. Водитель утверждает, что его подрезали. По мнению пассажиров, ДТП произошло из-за того, что водителю стало плохо.

В ведомстве уточнили, что пострадали шесть человек, в том числе водитель и десятилетний ребенок. В областном департаменте здравоохранения добавили, что все получили поверхностные травмы, их не стали госпитализировать после осмотра.

5 августа сообщалось, что в Екатеринбурге такси, ехавшее на скорости 140 километров в час, протаранило дерево и забор, после чего трижды перевернулось. От автомобиля отлетели некоторые детали, которые повредили припаркованные рядом машины. В МВД рассказали, что авария произошла на парковке аэропорта Кольцово, водитель не справился с управлением. Он получил перелом ноги, а его пассажир — ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму, мужчин госпитализировали.