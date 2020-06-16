Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских школьников

В селе Иглино (Башкирия) пьяный таксист сбил на тротуаре двоих школьников, которые шли за аттестатами. 15-летняя девочка погибла на месте, сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, авария произошла 16 июня. Неподалеку от школы на подростков на высокой скорости наехал 37-летний мужчина за рулем Renault Logan с наклейками сервиса такси «Ситимобил». По словам очевидцев, школьники даже не успели отскочить в сторону. Очевидица аварии отметила, что врачи боролись за жизнь девочки около сорока минут, мальчик госпитализирован. Издание отмечает, что школьники недавно начали встречаться.

В выдыхаемом водителем воздухе воздухе было обнаружено 1,73 промилле алкоголя при допустимой норме в 0,16 промилле. В салоне с таксистом находился его друг, он также был пьян.

По словам местных жителей, это уже не первое ДТП рядом со школой в Иглино. «Первый [попавший в аварию на этом месте] ребенок стал инвалидом, уже четыре года он не ходячий, второй выжил, а третий случай — одна умерла, а другой в больнице. Обещание, что поставят знаки и положат лежачего полицейского, уже слушаем постоянно», — рассказали жители села изданию.

Ранее в Москве пьяный водитель такси не справился с управлением и протаранил припаркованные у обочины автомобили. 47-летний мужчина пытался скрыться с места аварии. Свидетелем наезда стали росгвардейцы, поэтому таксиста удалось задержать и доставить в отделение полиции.

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