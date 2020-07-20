В Москве автобус протаранил остановку и насмерть сбил человека

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В Москве автобус протаранил остановку на Ставропольской улице, 16, и насмерть сбил человека. Об этом сообщили в Мосгортрансе, передает агентство «Москва».

В Мосгортрансе уточнили, что, по предварительным данным, водитель не справилась с управлением.

В управлении МВД по столице рассказали, что водитель наехал на «препятствие, находившееся по ходу движения с правой стороны». Там добавили, что пострадали три человека.

8 июля сообщалось, что жительница Челябинска на иномарке протаранила скорую помощь с роженицей и перевернула ее. Авария попала на видео, на кадрах видно, что автомобиль женщины заезжает на перекресток и врезается в бок скорой помощи. В ГИБДД рассказали, что водитель не заметила машину неотложки, несмотря на включенный звуковой сигнал и проблесковый маячок. Состояние роженицы оценили как стабильное.