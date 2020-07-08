Россиянка на иномарке протаранила и перевернула скорую с роженицей

В Челябинске россиянка на иномарке протаранила скорую помощь с роженицей и перевернула ее. Об этом сообщает телеканал cheltv.ru.

Авария попала на видео, ролик опубликовало сообщество «Регион-74 Челябинск» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что автомобиль женщины заезжает на перекресток, на котором едет скорая помощь, и врезается ему в бок.

Как рассказали в городской ГИБДД, 28-летняя водительница Toyota Corolla не заметила машину неотложки, которая ехала с включенным звуковым сигналом и проблесковым маячком. Внутри скорой находилась роженица и два фельдшера, женщина получила ушибы, ее состояние оценивается как стабильное.

Всего в аварии пострадали пять человек, однако водители обоих транспортных средств отказались от госпитализации. ГИБДД начала административное расследование.

В январе в Карачаево-Черкесии автомобиль скорой помощи насмерть сбил восьмилетнего мальчика из Ставропольского края. В ГИБДД по региону рассказали, что авария произошла между поселками Архыз и Романтик. Предположительно, ребенок находился на проезжей части вне пешеходного перехода.

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