Скорая помощь насмерть сбила восьмилетнего мальчика на российской трассе

Автомобиль скорой помощи насмерть сбил восьмилетнего мальчика из Ставропольского края на трассе в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Видео происшествия публикует Telegram-канал «Подъем».

Как рассказали в управлении ГИБДД по региону, авария произошла между поселками Архыз и Романтик. По предварительным данным, мальчик находился на проезжей части вне пешеходного перехода.

Сообщается также, что в карете скорой помощи находился пострадавший в другой аварии.

В конце декабря 2019 года в подмосковных Люберцах двое детей попали под колеса КамАЗа на пешеходном переходе. Авария произошла в районе Белой Дачи, 13. Полуторагодовалый ребенок получил травмы, пятилетняя девочка погибла.

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