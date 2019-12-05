Смерть женщины под колесами собственной машины озадачила полицию

В английском городе Ли, графство Большой Манчестер, пожилая женщина, предположительно, погибла под колесами собственного автомобиля. Об этом сообщает местная газета Manchester Evening News.

Во вторник, 3 декабря, 60-летняя женщина серьезно пострадала при столкновении с собственным автомобилем Ford Fiesta. Очевидцы вызвали скорую помощь, британку отвезли в больницу, однако реанимировать ее так и не удалось.

Полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства произошедшего. «Есть основания полагать, что женщина вела машину, потеряла управление и выпала из салона, — говорится в полицейском рапорте. — Автомобиль поехал назад и, вероятно, переехал ее». Полицейские попросили местных жителей сообщить все, что они знают о случившемся.

«Эта трагедия произошла по немыслимому стечению обстоятельств», — подчеркнул сержант полиции Эндрю Пейдж (Andrew Page). Он выразил глубочайшие соболезнования близким погибшей.

В октябре сообщалось, что в валлийской деревне Гланаман 66-летний водитель Арвин Уорд (Arwyn Ward) попал под колеса собственного автомобиля. Машина сорвалась с ручника и сбила своего владельца. На крики о помощи отреагировали соседи, которые вызвали скорую. Через четыре дня Уорд умер от полученных травм.

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