Припаркованный автомобиль покатился и убил своего владельца

В валлийской деревне Гланаман 66-летний водитель Арвин Уорд (Arwyn Ward) попал под колеса собственного автомобиля и умер. Об этом сообщает газета Wales Online.

По предварительным данным, в понедельник утром, 7 октября, Уорд заглушил машину и поставил ее на ручник. Автомобиль покатился и сбил мужчину с ног. На крики о помощи отреагировали соседи и вызвали экстренную службу. Прибывшие на место пожарные высвободили пострадавшего с помощью специального оборудования.

Валлийцу оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. Через четыре дня пациент умер от полученных травм. Полиция проводит расследование и устанавливает подробности произошедшего.

В середине октября сообщалось, что в английском городе Тентерден, графство Кент, водителя сбил ее собственный автомобиль. Житель близлежащего дома уточнил, что женщина не получила серьезных травм.

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