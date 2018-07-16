Фура вышла из-под контроля из-за назойливой мухи

В американском штате Индиана фура попала в аварию из-за мухи, которая донимала водителя. Об этом сообщает UPI.

Насекомое влетело в кабину через открытое окно, когда машина ехала по межштатной автомагистрали I-65. Водитель попытался прихлопнуть его, отвлекся и потерял управление. В результате фура наехала на металлическое ограждение на краю обочины, а затем врезалась в бетонный барьер.

При столкновении полуприцеп отсоединился от тягача и открылся, после чего на проезжую часть выкатились 19 тонн пластиковых рулонов, которые везла машина. На время уборки рассыпанного груза движение пустили в объезд.

Водителя оштрафовали за нарушение правил перестроения. Он избежал серьезных травм и отказался от медицинской помощи. Судьба мухи не уточняется.

В 2017 году сообщалось, что в американском штате Мичиган паук, выползший на солнцезащитный козырек, напугал водителя, что привело к ДТП. Автомобиль съехал с дороги, покатился с насыпи через густой кустарник, а затем уперся в деревья на обочине.

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