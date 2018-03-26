Одноногий пилот назвал виновником авиакатастрофы свой протез

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В американском городе Саффолк, штат Вирджиния, одноногого летчика, который разбил самолет, приговорили к двухнедельному тюремному заключению. Об этом сообщает издание The Virginian-Pilot.

В июле 2017 года 55-летний Роберт Грей-младший (Robert R. Gray Jr) не справился с управлением четырехместного легкомоторного самолета Piper PA-28-180. При посадке он вильнул вправо, наехал на кочку, развернулся на 180 градусов и врезался в деревья. Никто, включая самого пилота, не пострадал.

После катастрофы Грей, не имевший летных прав, заявил, что за штурвалом был кто-то другой. Он признался во лжи только после того, как полиция начала поиски исчезнувшего пилота. По его словам, самолет развернуло из-за протеза, который застрял на педали тормоза.

Грей не мог получить летные права по состоянию здоровья. Он страдает диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и застойной сердечной недостаточностью. Кроме того, у него ампутирована левая нога.

Сторона обвинения требовала приговорить Грея к 18 месяцам тюремного заключения. Защита призывала суд принять во внимание его медицинские проблемы и ограничиться домашним арестом.

В 2017 году сообщалось, что в американском штате Флорида пилота разбившегося легкомоторного самолета Cessna 152 съел аллигатор. Студент летной школы отправился в несанкционированный полет, потерял ориентацию в темноте и разбился.

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