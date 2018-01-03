Индийский пилот ударил коллегу-летчицу по лицу во время полета

Два старших пилота индийской авиакомпании Jet Airways исключены из графика полетов до конца служебного расследования инцидента с их участием, сообщает The Times of India.

1 января во время рейса Лондон — Мумбаи, вскоре после взлета Boeing 777 c 324 пассажирами и 14 членами экипажа на борту, капитан воздушного судна во время ссоры ударил по лицу летчицу-второго пилота, после чего та покинула кабину в слезах.

Руководитель экипажа также оставил штурвал, что строжайше запрещено правилами авиаперевозок, и попытался убедить летчицу возвратиться в кабину. Она вернулась, однако после повторной ссоры снова покинула кабину и возвратилась обратно спустя некоторое время после уговоров коллег.

«Авиакомпания сообщила об инциденте в Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) и исключила участвовавших в нем членов экипажа из графика полетов до окончания внутреннего служебного расследования», — сообщил официальный представитель Jet Airways. DGCA в свою очередь начало расследование происшествия. До окончания разбирательства действие пилотской лицензии летчицы приостановлено. О применении аналогичных санкций к капитану воздушного судна не сообщается.

Ранее сообщалось, что национальный авиаперевозчик Туниса Tunisair решил отменить все рейсы после потасовки своих сотрудников. Инцидент произошел в международном аэропорту Тунис-Карфаген в столице африканской страны. Капитан воздушного судна и второй пилот подрались с техническим персоналом. В воздушную гавань была вызвана полиция. Представители Tunisair извинились перед пассажирами, пояснив, что решение о приостановке полетов было принято в интересах безопасности.

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