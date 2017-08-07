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«Не стоит мне грубить — я могу и ответить»

Александра Кабаева: девушка-барбер в мире суровых бородатых мужчин

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Фото: Александр Мультиков

Российские мужчины все реже брезгливо морщатся при слове «барбершоп»: они наконец поняли, что это не приключение для юных эстетов на самокатах, а серьезные закрытые клубы, где уровень маскулинности превышает все санитарные нормы. В этих убежищах можно обсуждать футбол, выпивать, мериться бородами и чувствовать себя в безопасности от женщин. Правда, у них все же есть способ проникнуть на эту территорию — например, стать одним из барберов. Так поступила Александра Кабаева, которая стрижет мужчин в барбершопе 13 by Black Star и ведет собственный видеоблог «Счастливый Кабан». Она рассказала «Ленте.ру» о прелестях седины, дорисованных бородах и странных клиентах.

Об аккуратности

Сейчас в тренде — ухоженные мужчины. И без разницы, длинные ли у вас волосы, короткие, какой формы борода. Если раньше следить за собой было немодно, но теперь абсолютно другое время. Когда я начинала осваивать профессию барбера, то была ошарашена тем, сколько существует всяких помад для усов, масел для бороды.

Ухоженные мужчины появляются благодаря тому, что девушки стали лучше за собой следить. Многие мужчины хотят соответствовать им, стараются их заполучить. А хорошо выглядящая девушка, конечно, уже не посмотрит на парня, у которого, например, неопрятные руки. Лично я с таким даже общаться не буду. Или, например, очень некомфортно сидеть с мужчиной, у которого на плечах перхоть.

И это не значит, что если человек следит за собой, в нем становится меньше мужского. Да, у меня есть клиенты нетрадиционной ориентации. Они тоже люди, я с ними нормально общаюсь. Но это все-таки другое. Недавно у меня один расплакался. Спрашиваю: «Я что-то не так сделала?». А он: «Нет! Просто очень приятно, что вы меня так хорошо приняли в барбершопе, отнеслись по-человечески».

О седине и бороде

Чем старше и солиднее мужчина, тем красивее он должен быть. Мне очень нравятся мужчины с сединой. Только посмотрите на стильных шестидесятилетних старичков в Европе. Оттуда тренд пришел к нам, и теперь некоторые клиенты специально создают себе искусственную седину. Все зависит от общества, в котором они находятся, от того, чем занимаются и насколько уверены в себе. Кстати, ничего страшного нет в том, чтобы закрашивать седину, но все же я советую мужчинам не париться на эту тему.

Борода — это стильно и сексуально. Но только ухоженная. И лучше всего, конечно, седая. Брутальная. Будь я мужчиной — моя борода свисала бы до пола. В общем, если борода растет — то нужно создавать свой стиль, прическу под нее, чтобы выглядеть круто. Если не растет, можно и подкрасить, такое тоже просят, потому что это в тренде.

О капризах клиентов

Многие молодые люди хотят подражать известным людям. Если бы я была мальчиком, то мне был бы близок образ Дэвида Бекхэма. А ребята ко мне вот приходят и говорят: «Я хочу прическу, как у Тимати». Большинству из них, конечно, такое не идет, и я их отговариваю. Но как-то один клиент настоял: сделай мне фейд (переход от максимально коротких волос на висках и затылке до любой желаемой длины на макушке — прим. «Лента.ру»). Я его подстригла, а он в шоке: «Мне сейчас идти на встречу с нефтяниками, меня же уволят». Оказывается, он даже не понимал, что такое «фейд» — просто где-то слышал слово и посчитал, что это круто. Надо помнить, что форма головы у всех индивидуальна, со своими изъянами и неровностями — из-за этого далеко не все стрижки универсальны. Одна и та же прическа на трех разных головах может сильно различаться.

Сейчас в моде классика: коротко по бокам — и верх на удлинение. Полгода назад, в тренде была как раз более агрессивная версия — фейд, как у Тимати. Сейчас как-то многие немного успокоились, поняв, что далеко не всем идет такой стиль.

Необычные запросы тоже бывают. Как-то молодой человек попросил ему выбрить на виске эмблему футбольного клуба «Спартак». Тогда я узнала, что у «Спартака» есть эмблема… В общем нашла фото в интернете и перерисовала. Другой парень попросил ему выбрить крест до затылка. Некоторым выбриваю полосы. Такое раньше делали в основном детям, а сейчас и взрослые втянулись. Пробор еще можно выбрить — стильно смотрится.

О женщинах и детях

Девушек я не стригу. Не умею работать с женскими волосами. Там же вообще все по-другому. Да и мужских стрижек больше, чем женских. Девушки ведь более консервативны, для них волосы — нечто бесценное.

Еще я пока не стригу детей. Мне нужно потренироваться на взрослых стрижках. Я смотрю на своих коллег, работающих с малышами, и поражаюсь: у них реально есть только семь минут на то, чтобы подстричь одного ребенка. А он орет, выворачивается, не слушается. Ко мне в среднем приходит по шесть-семь взрослых человек в день. Если бы это все были дети — можно было б похудеть килограммов на двадцать. К тому же они еще плачут — а на это очень тяжело смотреть. Мне кажется, я бы просто с ними бы сидела и ревела.

О хороших манерах

Прежде чем начать стрижку, я очень подробно расспрашиваю человека о разных вещах. Вот прямо до мелочей, прямо чуть ли не о том, где он работает. Могу отказаться работать, если меня что-то смутит. К нам как-то приходил человек, который вел себя вызывающе, неуважительно общался с другими мастерами. Потом он записался ко мне, и я сказала, что не буду его стричь. Несмотря на то что я девочка, я могу ответить на хамство. Но всему есть предел. Нельзя смотреть на нас как на какие-то низшие существа. Я тоже человек, и это моя работа. И никто не в праве мне грубить или, если у него нет настроения, отвечать грубо, выражаться.

Не понимаю тех, кто хамит мастерам или, например, официантам в ресторане. Это какие-то обиженные люди. Они не уверены в себе по жизни и просто срываются на нас от недостатка ума и самоуважения. Я спрашивала на тренинге с опытными барберами, насколько неотступно мы должны следовать выражению «клиент всегда прав» — и мне сказали, что в определенных случаях можно сказать клиенту «извините, до свидания».

Барбер — как хороший психолог. К нему приходят не только подстричься, но и отвлечься от всего мира. Поговорить, высказаться, поделиться, поматериться, обсудить какой-нибудь бред. Хотя я, конечно, стараюсь не материться.

Записал Алексей Зимин

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