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«Девушки легче переносят боль»

Раскрыты тайные смыслы женских татуировок

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Фото: предоставлено 13 by Black Star

Девушка с татуировкой — как часть искусства. Для кого-то классического (когда хочется разглядывать и прикасаться), для кого-то современного (когда это любопытно, но не для всех постижимо). Девушка, которая делает татуировки, — это полноценный арт-проект. И все больше людей хотят стать его частью. Анна Дарбицкая — единственная девушка в компании тату-мастеров студии 13 by Black Star — рассказала «Ленте.ру», почему нельзя слепо верить в то, что написано на женском теле, отчего не стоит придумывать слишком много смыслов своей татуировке и насколько безумными могут быть запросы желающих забиться.

О содержании

У нас, девочек, на все сто причин и миллион оправданий. Приходит девушка делать татуировку с именем своего молодого человека, я в шутку спрашиваю: «А что будет, если разойдетесь?» И она серьезно отвечает: «Если что, назову так кота». Некоторые поступают хитрее: просят набить инициалы текущего бойфренда так, чтобы потом буквы можно было перебить.

Надписи — это самое популярное, что есть в татуировке. Я делаю штуки по три в день. Самой мне ближе всего женственные штучки. Я лет шесть занимаюсь татуировкой и раньше мне нравились мрачные татуировки. Я рисовала женщин с вытекающими глазами, разную мистическую символику.

Сейчас это уже не в тренде, а хочется быть на волне. Одного конкретного стиля у меня нет, я работаю в разных: дотворк, лайнворк, графика, олдскул, неотрадишинал, традишинал. Проще назвать, что я не делаю: это цветной реализм, треш-полька (черно-белая или черно-красная графика). Принципиально не работаю дома, и меня бесполезно просить: «Давай подъеду, быстренько набьем кошечку». У меня там даже оборудования нет. Дом — это дом, а работа — это студия.

Татуировка должна быть осмысленной. И для меня главный смысл татуировки — в красоте. На первом месте эстетическая составляющая. И уже потом разные значения, если они есть. Вот у меня набита кошка — она означает кошку. Или, например, логотип Cadillac — это Cadillac. Вот снежинка, узорчик, сердечко… Нет ничего такого, что я бы описала: это магический камень луны, который принесет мне успех и карьеру и деньги. Многие вкладывают лишние смыслы, а потом сами же страдают.

О форме

Если постоянно думать, что рисунок на теле может испортить жизнь, то может так и случиться. Одна девушка мне как-то рассказывала, что долгое время ходила с татуировкой в виде черной кошки и никак не могла выйти замуж. И связывала свои неудачи в личной жизни именно с этой черной кошкой, набитой на ее теле. В итоге она решила кошку перебить. Прошло какое-то время, и, о чудо, девушка встретила мужчину, стала женой. Просто эффект плацебо какой-то.

Сейчас забиваются все. И студенты, копившие на татуировку, и миллионеры, приезжающие на «Роллс-Ройсах» с охраной, и женщины после сорока, которые следят за собой и молоды душой. Еще нередко родители приводят детей, по 14-15 лет. Боятся, чтобы они не сделали себе тату где-нибудь в подвале и не занесли инфекцию. Ну или как минимум не набили себе что-нибудь ужасное. С одной стороны, конечно, это правильно. С другой — все-таки стоит еще подождать несколько лет, потому что неизвестно, чем ребенок займется в будущем, может, ему вообще не понадобится татуировка.

О воплощении

Иногда ко мне приходят с безумными идеями. Однажды мужчина попросил набить ему медведя с мордой, выражающей чувство выполненного долга. Я говорю: «Сначала покажите мне жирафа, который не получил зарплату, или хотя бы расстроенного голубя, и тогда решим». В общем, отказалась. Это некорректный запрос. Он ответил, что обязательно найдет того, кто это сделает. Договорились, что пришлет фото. Пока молчит.

Если я вижу, что человек не уверен в том, что хочет набить на теле, я сто раз переспрошу: «Вы точно готовы?» Особенно когда клиент сходу хочет себе сделать «рукава». Предлагаю начать с чего-то небольшого, а потом посмотреть. И еще далеко не все идеи можно воплотить в татуировке. Не только в творческом, но и в техническом плане. Невозможно набить детализированный рисунок с сюжетом на площади в один сантиметр.

О боли

Девушки легче переносят боль. Одна из двадцати заплачет, а остальные и глазом не моргнут. Наверное, они более терпеливы. Могут сидеть по пять часов спокойно, а некоторые мужчины и полтора часа не высидят.

Я специализируюсь на маскировке шрамов — будь то ожог или последствия операции из-за рака. В этих случаях стараюсь консультировать, обсуждать, что подойдет, а что нет. К каждому ищу подход. Чтобы результат придал уверенности. Мужчине я не предложу перекрыть шрам розочками, а женщине после удаления груди не посоветую набить крокодильчика. Моя задача — замаскировать дефект так, чтобы, допустим, на пляже человек выглядел не как некто с болезнью, а как персонаж с татуировкой. Мне приятно помогать людям чувствовать себя более уверенно.

Записал Алексей Зимин

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