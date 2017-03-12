Художница по татуировкам расписала сумки и мокасины Tod's

Художница по татуировкам Сайра Ханджан украсила обувь и аксессуары компании Tod's — мокасины, кроссовки Gommino и фирменные сумки Double T — изображениями львов в восточном стиле, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в воскресенье, 12 марта.

Работа по нанесению рисунков на натуральную кожу выполнялась вручную. Коллекция Tod's Tattoo уже поступила в продажу сначала в парижском бутике марки на улице Faubourg Saint-Honoré, а затем в других избранных магазинах в разных странах мира.

Фото: пресс-служба Tod's 1 /5

Компания Tod's — производитель обуви, аксессуаров и одежды класса люкс для мужчин и женщин. Основана в Италии 1920 году и по сей день остается семейной компанией. Кроме бренда Tod's, ей принадлежат марки Hogan, Fay и Roger Vivier. Первая линия коллекции Tod's Tattoo поступила в продажу осенью 2016 года.