Марка Casadei посвятила обувь эпохе диско

Итальянский бренд Casadei представил несколько моделей обуви из новой коллекции. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 10 марта.

Обувь на платформе сочетается с высоким каблуком. Модели выполнены в ярких цветах: бразильском зеленом, канареечно-желтом, индиго и фуксии. Источником вдохновения для дизайнеров послужила эпоха диско.

Фото: пресс-служба Casadei 1 /7

Бренд Casadei основан Квинто и Флорой Касадеи (Quinto & Flora Casadei) в 1958 году в итальянском городе Сан-Мауро-Пасколи. В настоящее время марка производит обувь и аксессуары для женщин и мужчин.

В феврале 2017 года марка представила модель обуви, созданную специально ко дню святого Валентина. Речь идет о босоножках Teatro. Они выполнены из гладкой кожи наппа в вишневом цвете и декорированы кружевом макраме.