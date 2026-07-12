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15:03, 12 июля 2026Мир

С потерпевшего бедствие судна в Ормузском проливе спасли моряков

В Омане с потерпевшего бедствие судна GFS Galaxy спасли 23 моряка
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stringer / Reuters

В Омане экстренные службы спасли 23 моряка с потерпевшего бедствие судна GFS Galaxy. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр морской безопасности султаната.

Сообщается, что экстренные службы начали спасательную операцию после того, как судно, которое шло под флагом Кипра, подало сигнал бедствия в Ормузском проливе у берегов провинции Мусандам. Всего было спасено 23 моряка. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Однако еще один член экипажа пропал без вести, его поиски в настоящее время продолжаются. Судно потерпело бедствие в 4,4 морской мили от побережья, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Иран вновь закрыл Ормузский пролив. В ответ США заявили, что Тегеран сделал «плохой выбор», и начали очередную серию ударов.

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