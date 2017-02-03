Casadei сделал обувь ко дню святого Валентина

Итальянский бренд Casadei представил модель обуви, созданную специально ко дню святого Валентина. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Речь идет о босоножках Teatro. Они выполнены из гладкой кожи наппа в вишневом цвете и декорированы кружевом макраме. Обувь уже поступила в продажу и доступна в фирменных бутиках.

Бренд Casadei основан Квинто и Флорой Касадеи (Quinto & Flora Casadei) в 1958 году в итальянском городе Сан-Мауро-Пасколи. В настоящее время марка производит обувь и аксессуары для женщин и мужчин.

В середине сентября 2016 года марка представила коллекцию обуви на сезон осень-зима 2016. В нее вошли сапоги, ботильоны и туфли бутылочно-зеленого, песочного, насыщенно-фиолетового и цвета бургунди. Дизайн моделей вдохновлен цветами, господствовавшими в интерьерах 1970-х годов.