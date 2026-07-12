В Иране выразили готовность силой защищать Ормузский пролив

Резаи: Иран готов отстаивать свои позиции в стратегически важном Ормузском проливе

Тегеран готов отстаивать свои позиции в стратегически важном Ормузском проливе. Об этом заявил военный советник верховного лидера Ирана и бывший главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи, его слова передает ISNA.

«Стратегически важный Ормузский пролив имеет большее значение, чем десятки атомных бомб, и Иран будет его защищать», — подчеркнул он.

Представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Резаи выступил со схожим заявлением. «Мы силой взяли под контроль Ормузский пролив, и силой его сохраним», — написал он в социальной сети X.

Ранее КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива. Такие меры будут действовать до дальнейшего уведомления и до окончания вмешательства США в регионе. В ответ на решение Тегерана Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану.