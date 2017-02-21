Sasha Unisex подготовила подарки для российских женщин

Американский косметический бренд Kiehl’s и тату-художница Sasha Unisex подготовили лимитированную коллекцию подарков к женскому дню 8 марта. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба Sasha Unisex.

Фото: пресс-служба Kiehl’s 1 /8

В линейку вошли переводные татуировки, значки и свитшоты. Среди сюжетов оформления — паттерн из единорогов, навеянный работами Маурица Эшера, пионы, фламинго, сладости, и талисман марки Kiehl’s, мистер Скелет. При покупке любой вещи будут предлагаться подарки.

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Коллекция поступит в продажу в конце февраля во всех бутиках и корнерах Kiehl’s в России, а также в интернет-магазине марки.

Sasha Unisex — российская модель и тату-художница, создательница собственного бренда.

Kiehl’s — американская компания по продаже и производству косметических продуктов класса премиум. Основана в 1851 году аптекарем Джоном Килом, в 1921 году бизнес купил эмигрант из России Ирвинг Морзе. В настоящее время входит в состав группы L'Oréal. Имеет 250 магазинов по всему миру.