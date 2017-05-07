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«Пояснять за татуировку очень просто»

Кому верить, чего не бояться и кого просить, когда хочется «забиться»

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Евгений Борщ
Евгений Борщ
Фото: 13 by Black Star

Люди с недавних пор разделились на два типа: те, у кого есть татуировка, и те, кто скрывает свою ящерку на пояснице. За последние пять лет взрослое население России так «забилось», что человек без рисунка на теле в возрасте между двадцатью и сорока годами вызывает скорее недоумение, чем восхищение. Мастер студии 13 by Black Star Евгений Борщ рассказал внимательно следящей за модными трендами «Ленте.ру», кому не стоит делать татуировки, откуда в России мода на японские криминальные наколки и почему Санкт-Петербург портит вкусы людей.

О значении

Сейчас в мире татуировок настолько все смешалось, что стало невозможно однозначно трактовать их значение. Смешивают стили, цвета, смыслы. Знакомый мастер рассказывал, что его клиентка попросила сделать ей тату унитаза. Я подумал: спорный, но клевый прикол. Как оказалось, в этом был глубокий смысл: ее мать и бабушка работали на заводе, где отливают унитазы. Последнее, что можешь подумать, глядя на женскую руку с таким рисунком. Так что в чистом виде не поймешь весь символизм.

Несмотря на то что люди все больше стараются следовать трендам, копировать татуировки знаменитостей и выбирать модных мастеров, некоторым важно, чтобы студия была просто рядом с метро. Или по пути на работу или в кофейню. Короче, чтоб можно было не тратить лишние тридцать минут на дорогу. Кто-то тупо ориентируется на цену: чем дороже, тем круче. А вот лет восемь назад достать номер телефона тату-мастера уже считалось достижением, не говоря о том, чтобы у него что-то набить.

В России начинают понимать, что хорошая татуировка может быть не только качественной, но и уникальной. Люди начинают платить за эксклюзив. Цена татуировки — это в первую очередь цена мастера. Если он в тренде, не так уж важно, что он тебе набьет, — главное, что у тебя татуировка от крутого мастера. Конечно, по сравнению с Европой и США у нас цены раз в десять ниже. Там понятие тренда работает сильнее. Цена за восьмичасовой сеанс, если перевести на наши деньги, может доходить до 100-200 тысяч рублей. Татуировка в тех же Штатах — это хороший и мощный бизнес. Оттуда как раз пошло понятие трендовости татуировщика.

Пояснять за татуировку очень просто: тигр означает тигра, а солнышко — это солнышко. Если есть дополнительный смысл, то его знает только сам человек. Как в истории с унитазом.

В США модно делать русские тюремные татуировки. В России не менее популярны японские и латиноамериканские криминальные мотивы. Вот только у себя мы выдаем все этим иероглифы и другие надписи за что-то прикольное и мудрое. У нас вообще очень активно перенимают все стили и направления, стараясь выделиться.

О контакте с клиентом

Главное в выборе тату-мастера — личный контакт. Если он есть с первых минут, можно дальше узнавать про работы, опыт (оптимально — если он не меньше пяти лет), слушать его советы и обсуждать будущее. Не удалось сразу понять друг друга — лучше продолжить поиски. «Своего» человека найти очень сложно, но это самое важное. Есть, например, мастера «старой школы», которые до сих пор используют типографскую краску, где содержатся вредные тяжелые металлы. Кому-то такие по душе.

Неправильно вешать ярлыки на мастеров. Брутальный мужик запросто может создавать нежные изящные узоры, а хрупкая девочка — набивать черепа во всю спину. В общем, от пола ничего не зависит. Только от человека.

О страхах и опасениях

Не нужно бояться делать татуировки у мастера, который работает дома. Почему-то многие сразу представляют себе притон, где ты обязательно чем-нибудь заразишься через иглы. На самом деле это совершенно безопасно. Татуировщик, принимающий клиентов в собственной квартире, очень серьезно относится к медицинским и техническим требованиям. Он ограничен в пространстве, у него нет большого потока, поэтому на каждом этапе он особенно сосредоточен.

Первую татуировку я сделал в четырнадцать лет. Стоял на остановке и увидел объявление с номером телефона. Позвонил, приехал. Мастер снимал комнату в чьей-то квартире. Тогда не было модных студий, не с чем было сравнивать, поэтому страшно не было. Мне дали альбом с рисунками. Я выбрал дракончика размером в два с половиной спичечных коробка. Набили, промыли, замотали какими-то бинтами, я заплатил 850 рублей и ушел. Звучит просто, но тогда это было церемонией. А тут у меня появилась своя. То, чего почти ни у кого не было! Разве что кроме тех, кто отслужил или отсидел. Сейчас рисунки на теле не ассоциируются исключительно с армией или зоной, а тогда, конечно, ко мне могли быть вопросы.

О трендах

Тренды в татуировках так же цикличны, как течения в моде. Кто-то, например, пытается найти стиль в старых «трешовых» наколках, чтобы оправдать отсутствие вкуса. Помню, в Питере одно время устраивали странные вечеринки в барах, где процветал хендпоук — когда иголку макают в чернила и загоняют ею краску под кожу. Это ужасно. Лучше заплатить дороже и сделать нормальный рисунок, чем за пять рублей в полупьяном угаре за барной стойкой колоть себе черт-те что. К сожалению, в том же Питере это плохо понимают.

Многие мастера принципиально не делают татуировку, если видят, что человек не готов морально ее носить. Приходит, например, красивая взрослая женщина и говорит: хочу «забить» всю шею. Я понимаю, что это будет ей либо мешать, либо доставлять дискомфорт. Конечно, я откажу и попробую отговорить. Но если человек осознанно хочет что-то странное или немодное — нет проблем. Приходит ко мне мужчина и говорит: я все понимаю, у меня не первая татуировка, но я хочу себе «трайбл». С таким, конечно, буду работать.

Я работаю в реализме. Пожалуй, это одна из самых востребованных техник — наравне с графикой. У меня очень деликатный стиль, я «пробиваю» неглубоко, не сильно травмирую кожу. Мой главный инструмент — черная краска. Никогда не встречал людей, у которых на нее была бы аллергия. А вот всем, кто делает цветные татуировки, советую быть осторожнее с красным цветом и его оттенками. Он может вызвать аллергию, цвет может «выпасть». Если человек подвержен аллергиям, стоит подумать, делать или нет. Бывает такое, что люди заранее узнают состав краски, идут к дерматологам и сдают анализы на реакции с этими веществами. Трудоемкий процесс, но если работа большая, то стоит заморочиться.

Меня часто пугают татуировки знаменитостей. Я думаю: ты ж такой крутой, у тебя столько поклонников, почему ж нельзя набить что-то нормальное! Тот же Джастин Бибер — весь в каких-то нелепых татуировках. Льва вот недавно себе набил какого-то. Представляю, сколько после этого в мире появилось этих львов.

Рынок татуировки растет и взрослеет. Клиентов за пятьдесят стало больше. Хотя, бывает, приходит какая-нибудь дама с десятилетней дочкой, чтобы набить ей сердечко. Ну бред же! В десять лет ребенок не осознает всей серьезности. Хотя и в пятьдесят не все соображают.

Записал Алексей Зимин

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