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Frederic Malle сварил мыло за пять тысяч рублей

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Французская парфюмерная марка Frederic Malle представила линию ароматного мыла для рук. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 31 мая.

Мыло уже поступило продажу. Стоимость 100 граммов мыла — 2000 рублей, а подарочный набор из 6 брусков обойдется в 5000 рублей.

Нишевая марка Editions de Parfums Frédéric Malle производит парфюмерию, в настоящее время принадлежит компании Estée Lauder.

Одна из новинок — коллекция Portrait of a Lady, в которую вошли масло для тела и волос и крем для душа. Вдохновением при создании аромата для Фредерика Малля послужила туалетная вода Geranium Pour Monsieur, которой пользуются его друзья, а также воспоминания об отце. Цена на масло для тела и волос в России составит около 15 тысяч рублей, на крем для душа — около пяти тысяч рублей.

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