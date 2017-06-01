Барбершоп Тимати позаботится о мужчинах вместе с Kiehl’s

Косметическая марка Kiehl’s эксклюзивно для московского барбершопа 13 by Black Star разработала серию процедур по уходу за кожей лица для мужчин, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 1 июня.

«Это первый прецедент коллаборации Kiehl’s c барбершопом. Во время процедуры я чувствовал, как кожа восстанавливается. Максимальное удовольствие от ухода», — отметил один из основателей бренда Black Star Тимати.

Процедуры направлены на решение проблем ухода за лицом, с которыми сталкивается современный мужчина, живущий в мегаполисе. «Королевское бритье» включает не только собственно бритье и груминг, но и уход с помощью скраба, увлажняющей сыворотки, маски моментального действия и массажа лица. Длительность процедуры — 45 минут.

Фото: 13 by Black Star 1 /3

Уход Pre-party очищает и увлажняет кожу, избавляет от следов усталости, освежает цвет лица, устраняет покраснения и чувство стянутости. Программа After-party снимает отечность, придает коже общий тонус и здоровое сияние после бессонной ночи. Процедура «Анти-блеск» — это глубокая очистка лица, сохраняющая матовость кожи до пяти часов. Каждая из трех процедур по уходу занимает не более 15 минут.

Все средства, используемые в процедурах по уходу за кожей лица для мужчин, можно приобрести в барбершопе 13 by Blackstar.

Kiehl’s — американская компания по продаже и производству косметических продуктов класса премиум. Основана в 1851 году аптекарем Джоном Килом, в 1921 году бизнес купил эмигрант из России Ирвинг Морзе. В настоящее время входит в состав группы L'Oréal. Имеет 250 магазинов по всему миру. В мае 2017 года бренд представил маску для лица Calendula & Aloe Soothing Hydration Masque.

13 by Blackstar — московский барбершоп и тату-салон, открытый музыкальным лейблом Black Star рэпера и продюсера Тимати.

