GlamGlow показала гибридные средства для макияжа

Марка GlamGlow представила несколько косметических новинок. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 1 июня. Речь идет о креме с эффектом сияния, цветных бальзамах для губ и линейке пламперов, придающих губам объем.

По словам представителей бренда, это первые гибридные средства, которые одновременно служат для макияжа и ухода за кожей. В продаже они появятся с середины июня.

Бренд GlamGlow основан Гленном и Шэннон Деллимор (Glenn & Shannon Dellimore) в 2010 году в США как производитель средств для ухода за кожей с оригинальными формулами. Изначально косметические продукты марки предназначались для профессионального использования голливудскими звездными визажистами, но затем вышли на широкий рынок. В настоящее время бренд принадлежит компании Estee Lauder.

Одна из новинок — маска GravityMud, которая при нанесении из белой становится серебристой. Она содержит несколько активных комплексов, в которые входят плазма морских водорослей, полимеры, изофлавоны сои, экстракт исландских бурых водорослей, ледниковая глина, маршмеллоу, листья солодки и гилауроновая кислота.