Kiehl's предложил мазать лицо календулой

Косметический бренд Kiehl's выпустил новую увлажняющую маску для лица Calendula & Aloe Soothing Hydration Masque, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в понедельник, 29 мая.

«Работа, стресс, недосыпание и другие факторы могут вызвать сухость, шелушение и стянутость кожи, — сказала Хелен Сун, представитель подразделения по инновационным разработкам бренда Kiehl’s. — Маска с календулой была разработана для успокоения, увлажнения и придания свежести коже любого типа».

В состав средства входят экстракты собранных вручную лепестков календулы и сока алоэ, а также эфирные масла ромашки и лимона. Гелевая текстура средства подходит даже для чувствительной кожи. Цветы календулы для маски выращивают без использования пестицидов, их собирают и сортируют вручную, сушат на солнце, не применяя никаких средств искусственной обработки или источников горячего воздуха.

Маска будет продаваться в официальных бутиках бренда в России по цене от 1700 рублей (за баночку объемом 28 миллилитров).

Kiehl’s — американская компания по продаже и производству косметических продуктов класса премиум. Основана в 1851 году аптекарем Джоном Килом, в 1921 году бизнес купил эмигрант из России Ирвинг Морзе. В настоящее время входит в состав группы L'Oréal. Имеет 250 магазинов по всему миру. В марте 2017 года бренд представил в России совместную коллекцию подарков с тату-художницей Sasha Unisex под названием Kiehl’s vs Sashaunisex.