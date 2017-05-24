Женщинам предложили инновационные салфетки для снятия макияжа

На российском рынке появился новый косметический продукт. Речь идет о специальной салфетке для снятия макияжа — Makeup Eraser. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 24 мая.

Это гипоаллергенное полотенце из полиэстера, которое с помощью воды полностью смывает макияж за несколько минут. Бархатистая сторона салфетки становится еще более мягкой после воздействия воды, за счет которой вступают в силу ее капиллярные свойства между микроволокнами.

Makeup Eraser выполнены в семи различных цветах и форматах: от ярко-розовой в оригинальном размере до черной мини. В линейке также присутствует специальные перчатки для труднодоступных зон, таких как уголки глаз и крылья носа.