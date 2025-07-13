Английский футболист ставил на матчи своей команды со скамейки запасных

Английский футболист Райан Боуман сделал за последние восемь лет 6397 ставок

Английский нападающий Райан Боуман сделал за последние восемь лет 6397 ставок. Об этом сообщает MSN.

По информации источника, футболист заключал пари прямо во время матчей, находясь на скамейке запасных. Таким образом, он ставил на свои голы и на свои клубы. Футбольная ассоциация Англии инициировала расследование против спортсмена. Боуман может получить длительную дисквалификацию или пожизненный бан.

Боуман выступал в низших дивизионах Англии. Он представлял такие клубы, как «Маcтервелл», «‎Челтенхэм Таун», «‎Шрусбери Таун» и «‎Эксетер Сити».

30 июня Metaratings.ru сообщил, что Российский футбольный союз получил от букмекеров информацию о возможной выигрышной ставке футболиста «Сочи» Владимира Писарского на свой матч через посредника. Речь шла о первой стыковой встрече между «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», где нападающий получил красную карточку в первом тайме.