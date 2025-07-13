Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Челси
3:0
Перерыв
live
ПСЖ
Клубный чемпионат мира — 2025|Финал
Се Шувэй
1:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Уимблдон — парный разряд (ж)
Янник Синнер
3:1
Завершен
Карлос Алькарас
Уимблдон (м)
22:54, 13 июля 2025Спорт

Английский футболист ставил на матчи своей команды со скамейки запасных

Английский футболист Райан Боуман сделал за последние восемь лет 6397 ставок
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Molly Darlington / Action Images / Reuters

Английский нападающий Райан Боуман сделал за последние восемь лет 6397 ставок. Об этом сообщает MSN.

По информации источника, футболист заключал пари прямо во время матчей, находясь на скамейке запасных. Таким образом, он ставил на свои голы и на свои клубы. Футбольная ассоциация Англии инициировала расследование против спортсмена. Боуман может получить длительную дисквалификацию или пожизненный бан.

Боуман выступал в низших дивизионах Англии. Он представлял такие клубы, как «Маcтервелл», «‎Челтенхэм Таун», «‎Шрусбери Таун» и «‎Эксетер Сити».

30 июня Metaratings.ru сообщил, что Российский футбольный союз получил от букмекеров информацию о возможной выигрышной ставке футболиста «Сочи» Владимира Писарского на свой матч через посредника. Речь шла о первой стыковой встрече между «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», где нападающий получил красную карточку в первом тайме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление про Россию

    Английский футболист ставил на матчи своей команды со скамейки запасных

    Макрон раскрыл число стран «коалиции желающих»

    Раскрыта причина массового отравления водой в российском регионе

    На Украине возмутились репортажем New York Times о вторжении ВСУ в Курскую область

    Макрон сделал предупреждение о России

    Десятки тысяч крабов выбросило на берег из-за природного катаклизма на Украине

    ВСУ понесли «очень серьезные потери» в Часовом Яре

    Появились данные о состоянии эфиопского гимнаста после падения в Московском цирке

    В США пообещали самые внушительные в истории санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости