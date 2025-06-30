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13:05, 30 июня 2025Спорт

Российского футболиста заподозрили в ставке на матч со своим участием

Футболиста «Сочи» Писарского заподозрили в ставке на матч со своим участием
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футболиста «Сочи» Владимира Писарского заподозрили в ставке на матч со своим участием. Об этом стало известно Metaratings.ru.

По информации источника, букмекеры сообщили Российскому футбольному союзу (РФС) о том, что Писарский через посредника мог сделать выигрышную ставку на матч своей команды. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) запросил материалы у сочинской команды.

Речь идет о первом стыковом матче между «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». В той встрече Писарский при счете 1:0 получил прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.

В прошедшем сезоне 29-летний Писарский выступал за «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов». Форвард сыграл в 28 матчах Первой лиги, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

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