Ценности
 

На российский рынок выйдет использующий редкие ингредиенты косметический бренд

Перейти в «Мою Ленту»

С лета 2017 года на российском рынке появится новый косметический бренд — Origins, входящий в состав корпорации Estee Lauder. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании.

«В основе наших средств — тенденции, традиции и технологии из разных уголков мира. Мы всегда готовы отправиться на край света в поисках растений, микроэлементов и минералов высочайшего качества», — рассказал собеседник «Ленты.ру». Продукты марки будут представлены в 29 магазинах «Рив Гош», а также в интернет-магазине.

В фирменной косметике используются редкие ингредиенты природного происхождения. Среди знаковых продуктов — маски для лица.

Компания Estee Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Производит парфюмерию и косметику для женщин и мужчин. Корпорации в настоящий момент принадлежат бренды M.A.C, Aveda, Darphin и другие.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Estee Lauder научит женщин ухаживать за кожей вокруг глаз
Estee Lauder показала универсальную восстанавливающую маску
Estee Lauder предложила женщинам хромировать губы
Последние новости
ОПЕК продлила соглашение об ограничении нефтедобычи
Мосгорсуд признал не защитившего диссертацию аспиранта уклонистом
Депутат Рады пригрозил «ночью длинных ножей» в случае реванша оппозиции
В белорусском молоке нашли лекарства от сифилиса
Азиатов-съемщиков квартиры в Ново-Переделкино заподозрили в экстремизме
Братьям Азимовым предъявили обвинения по делу о теракте в метро Петербурга
Пассажирский лайнер в Китае совершил полет с сумкой на шасси
Ценности
Ценности
 — 
10:49 Сегодня

«Свободному человеку нельзя запретить делать покупки»

Саэд Эль-Ашкар: человек, предсказывающий будущее модного ретейла в России
11:55 Сегодня

Белла Хадид представила новый секретный аромат Bulgari

10:02 Сегодня

Рубиновые Vertu за 360 тысяч долларов доставят покупателям на вертолете

08:32 Сегодня

Mugler переосмыслил «инопланетный» аромат

Ценности
 — 
09:17 19 мая 2017

Реплика в сторону

Как отличить оригинал от подделки при покупке дорогих часов и аксессуаров
09:35 Сегодня

Bentley показал спецверсию самого быстрого купе

17:59 24 мая 2017

«Эконика» предложила носить осенью бархатные лодочки

14:09 24 мая 2017

Женщинам предложили инновационные салфетки для снятия макияжа

Ценности
 — 
07:07 24 мая 2017

«Девушки легче переносят боль»

Раскрыты тайные смыслы женских татуировок
18:37 24 мая 2017

Tiffany & Co. представила в Москве коллекцию HardWear

13:34 24 мая 2017

Первый электрический Jaguar заметили на улицах Монако

10:52 24 мая 2017

Rolls Royce разработал дизайн смокингов за четыре тысячи долларов

Россия
«Почему я должен уступать место моей ровеснице?!»
Равноправие полов дает женщине возможность платить алименты и стоять в метро
В Ставрополье из-за ливней и паводков объявили режим ЧС
РПЦ задумала проверить останки старца Феодора на принадлежность к Романовым
Как оговоренные
Самые забавные и опасные оговорки российских политиков
«Доброта не является естественным качеством человека»
Почему россияне одобряют насилие со стороны представителей власти
СМИ узнали о дополнительных тратах Центризбиркома на президентскую кампанию
СМИ сообщили о бомбе в жилом доме на западе Москвы
Все материалы
Мир
Маэстро, урежьте марш
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
Manchester Arena incident Police at Manchester Arena after reports of an explosion at the venue during an Ariana Grande gigКровь Манчестера
Что известно о взрыве, унесшем жизни минимум 22 человек
The library at Holland House in Kensington, London, extensively damaged by a Molotov 'Breadbasket' fire bombВзорвать Британию
Соединенное Королевство уже 48 лет ведет необъявленную войну с бомбистами
Появилось видео с места нападения протестующих на здания министерств в Бразилии
Число жертв беспорядков в Венесуэле достигло 56 человек
Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.Боевой народ
Рассорят ли курды США и Турцию
Дональд ТрампТанцы с саблями
Президент США с удовольствием и пользой провел время в ваххабитском королевстве
Все материалы
Бывший СССР
Участники шествия ветеранов легиона «Ваффен СС»«Это нацизм в чистом виде»
Латвийский оппозиционер о том, почему в сейме сравнили русскоязычных со вшами
Депутат Рады пригрозил «ночью длинных ножей» в случае реванша оппозиции
Мэра Днепропетровска обвинили в создании отдельной коррупционной республики
Украина признала гопак национальным видом спорта
Эстонец с ружьем встретил зашедших на его огород солдат НАТО
Премьер-министр Армении дал денег на самый длинный в мире зиплайн
В Киеве ответили на слухи о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
Все материалы
Финансы
Криптовалюта от сохи
Как крестьянин вырастил цифрового конкурента рублю
ОСАГО подорожает для 11 миллионов автомобилистов
Анкара опровергла сообщения о новых ограничениях торговли с Россией
ОПЕК рассмотрит включение Экваториальной Гвинеи в свои ряды
План по сокращению мировой нефтедобычи выполнен на 102 процента
ОПЕК назвала оптимальный уровень цен на нефть
Производителям нефти порекомендовали урезать добычу еще на девять месяцев
Все материалы
Бизнес
Кирпичики инвестклимата
О влиянии миноритарных инвесторов на экономику России
«МегаФон» объявил финансовые и операционные результаты за первый квартал
В белорусском молоке нашли лекарства от сифилиса
Минпромторг поддержал проект создания «солнцемобиля»
Мантуров рассказал о судьбе брендов «МиГ» и «Сухой» в случае слияния компаний
Михаил Фридман и учредитель «Ведомостей» заключили мировое соглашение
СПИКой на экспорт
О перспективах дальнейшей локализации автопроизводства в России
Все материалы
Силовые структуры
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
40 лет истребителя
Су-27 отмечает юбилей
В Калининградскую область попытались ввезти десятки пулеметных магазинов
Братьям Азимовым предъявили обвинения по делу о теракте в метро Петербурга
«Вертолеты России» показали на выставке HeliRussia беспилотник-конвертоплан
Аргентине предложены российские вертолеты Ми-35М, Ми-28НЭ и Ка-52
Все материалы
Наука и техника
Геоглиф в пустыне Наска, ПеруСами научились
Обнаружена технологически развитая цивилизация древности
Кружок ликбез (ликвидация безграмотности) — массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму в Советской России после революции. 1918 год«Латиницу называли "алфавитом революции"»
Зачем при Сталине хотели отменить кириллицу
Молчание ягнят
Как российские козоводы, школьники и патриоты создают «убийц» Windows
С частного космодрома в Новой Зеландии впервые запущена ракета-носитель
Названы сроки отправки Индией ровера на Луну
Названа по-настоящему работающая функция фитнес-трекеров
Найдена главная опасность недосыпания
Все материалы
Спорт
Квинси ПромесЖертвы эмбарго
Кого потеряет российский футбол в случае «полного импортозамещения»
«Дьяволы», покорившие Европу
«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью впервые выиграл Лигу Европы
«Сборную России начали прессовать, и она прогнулась»
Тренер Канарейкин — о проигрыше Канаде и отсутствии дисциплины в команде
Названа стоимость работ по замене газона на «Крестовском»
Бразилец Зе Роберто стал самым возрастным автором гола в Кубке Либертадорес
СМИ сообщили об угрозе тюремного срока для Криштиану Роналду
«Лос-Анджелес Лейкерс» взял на работу бывшего тренера Ким Кардашьян
Все материалы
Культура
Романы с камнем
Канны-2017. День 8: София Коппола, «Роден» и подлинный успех русского кино
«Торкает — не торкает, ёкает — не ёкает»
О чем и как пишут начинающие литераторы
Темная сторона Канн
Альтернативный черно-белый взгляд на кинофестиваль
Мединский отказался «попадать в новости» с комментарием по Серебренникову
Гитаристу The Rolling Stones прооперировали легкое
Путин прокомментировал обыски у Серебренникова
Ассоциация театральных критиков потребовала уважения к Серебренникову
Все материалы
Интернет и СМИ
Бей, души, убивай
Социальные сети не просто следят за нашими чувствами, они управляют ими
В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты
Привет, жестокий мир
Боль, отчаяние и мужество в объективах самых талантливых молодых фотографов
Хакеры научились взламывать компьютеры через видеоролики
Хакер попытался соблазнить Меланию Трамп большими стенами и казино
Ущерб от глобальной вирусной атаки WannaCry превысил миллиард долларов
Ведущий Первого канала прокомментировал обвинения в изнасиловании
Все материалы
Ценности
«Свободному человеку нельзя запретить делать покупки»
Саэд Эль-Ашкар: человек, предсказывающий будущее модного ретейла в России
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Белла Хадид представила новый секретный аромат Bulgari
На российский рынок выйдет использующий редкие ингредиенты косметический бренд
Mugler переосмыслил «инопланетный» аромат
Bentley показал спецверсию самого быстрого купе
Женщинам предложили инновационные салфетки для снятия макияжа
Все материалы
Путешествия
«Если хочешь выпить — это стоит денег»
Автор тренингов для стюардесс — о том, как угодить всем пассажирам
Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-БалкарииМолодые да мобильные
Половина российских туристов оказалась моложе 35 лет
Туристка родила ребенка на теплоходе под Саратовом
Пассажирский лайнер в Китае совершил полет с сумкой на шасси
Киев оказался вторым по популярности железнодорожным направлением из Москвы
Стоимость авиабилетов за рубеж на лето снизилась почти на четверть
Названы самые популярные у россиян железнодорожные направления в июне
Все материалы
Из жизни
US former President Barack Obama and his wife Michelle walk during their visit to Siena, Tuscany region, Italy, Monday, May 22, 2017. The Obamas arrived in Tuscany last Friday for a six-day holiday. (Fabio Di Pietro/ANSA via AP) комментарии: На свободу с чистой совестью
Новая жизнь Обамы и его семьи — еще лучше прежней
Бьюти-блогер Shaaanxo Макияж с шестью нулями
Красивый бизнес по-женски: как заработать миллионы на пудре и помадах
Памела Андерсон на Каннском фестивалеПамела, которую мы потеряли
Звезда «Спасателей Малибу» и другие знаменитости, очарованные ботоксом
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
В Ирландии открылась вакансия обнимателя котов
Американский школьник наполнил ванну полутора тысячами ложек
Тысячи многоножек наводнили китайские деревни
Все материалы
Тест-драйв японского брата «Дастера»
Как Nissan Terrano стал еще ближе к Renault Duster
15 машин на реактивной тяге
90-летняя история автомобилей с двигателями от самолетов и ракет
«Фольксвагены» мечты
Пять кастомных концептов VW для покорения США
Хороший, плохой, злой
Q50S, 340i и AMG C 43 мощностью 1100 лошадиных сил. Разум или безумие?
Тридцативосьмилетний «ВАЗ» оценили в 3,5 миллиона рублей
В сеть попали фотографии новой «восьмерки» BMW
BMW подготовила M4 к гонкам
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы