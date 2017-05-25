На российский рынок выйдет использующий редкие ингредиенты косметический бренд

С лета 2017 года на российском рынке появится новый косметический бренд — Origins, входящий в состав корпорации Estee Lauder. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании.

«В основе наших средств — тенденции, традиции и технологии из разных уголков мира. Мы всегда готовы отправиться на край света в поисках растений, микроэлементов и минералов высочайшего качества», — рассказал собеседник «Ленты.ру». Продукты марки будут представлены в 29 магазинах «Рив Гош», а также в интернет-магазине.

Фото: пресс-служба Origins 1 /4

В фирменной косметике используются редкие ингредиенты природного происхождения. Среди знаковых продуктов — маски для лица.

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Компания Estee Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Производит парфюмерию и косметику для женщин и мужчин. Корпорации в настоящий момент принадлежат бренды M.A.C, Aveda, Darphin и другие.