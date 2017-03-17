Estee Lauder показала универсальную восстанавливающую маску

Косметическая марка Estee Lauder представила новую универсальную восстанавливающую маску на основе масла Advanced Night Repair. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 17 марта.

Легкая питательная формула со специальным комплексом укрепляющих ингредиентов обладает свойствами концентрированной маски, способствует удержанию в коже компонентов восстанавливающей сыворотки и помогает нейтрализовать повреждения, полученные в течение дня. При использовании каждый вечер в качестве заключительного этапа ухода маска дарит коже сияние молодости и здоровый вид.

Компания Estee Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Производит парфюмерию и косметику для женщин и мужчин. В 1968 году компания запустила бренд Clinique, специализирующийся на гипоаллергенных средствах.

Estee Lauder в настоящее время принадлежат бренды M.A.C, Aveda, Darphin и другие.