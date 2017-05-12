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Estee Lauder предложила женщинам хромировать губы

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Компания Estee Lauder представила новую коллекцию помад под названием Pure Color Love. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 12 мая.

В линейку вошли 24 оттенка, кроме того, помады отличаются по типам покрытия в зависимости от состава. В коллекцию вошли матовые, кремовые, перламутровые и хромированные текстуры. Помады уже появились в продаже и представлены в фирменных магазинах.

Компания Estee Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Производит парфюмерию и косметику для женщин и мужчин. В 1968 году компания запустила бренд Clinique, специализирующийся на гипоаллергенных средствах.

Estee Lauder в настоящее время принадлежат бренды M.A.C, Aveda, Darphin и другие.

Одна из новинок марки — продукты для ухода за кожей вокруг глаз. Крем-желе для кожи в области глаз Revitalizing Supreme+ и концентрированная восстанавливающая маска для глаз в патчах Advanced Night Repair — содержат натуральные компоненты, увлажняют кожу и уменьшают видимость морщин.

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