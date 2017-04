Estee Lauder научит женщин ухаживать за кожей вокруг глаз

Компания Estée Lauder представила новые продукты для ухода за кожей вокруг глаз, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 23 апреля.

Новинки — крем-желе для кожи в области глаз Revitalizing Supreme+ и концентрированная восстанавливающая маска для глаз в патчах Advanced Night Repair — содержат натуральные компоненты, увлажняют кожу и уменьшают видимость морщин. Массажная насадка-аппликатор с позолоченным наконечником флакона крема-желе улучшает микроциркуляцию в области вокруг глаз. Маска для глаз пропитывает трехслойную тканевую структуру патчей и активируется при нанесении.

Компания Estée Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Производит парфюмерию и косметику для женщин и мужчин. В 1968 году компания запустила бренд Clinique, специализирующийся на гипоаллергенных средствах. Estée Lauder в настоящее время принадлежат бренды M.A.C, Aveda, Darphin и другие. В марте 2017 года бренд представил коллекцию праймеров: придающий сияние The Illuminator, матирующий The Mattifier и разглаживающий The Smoother.