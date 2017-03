Estee Lauder предложил женщинам основу под макияж

Косметическая марка Estee Lauder обновила коллекцию средств для макияжа. В нее вошли несколько праймеров: придающий сияние The Illuminator, матирующий The Mattifier и разглаживающий The Smoother. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию Ленты.ру в среду, 29 марта.

Они создают основу для нанесения на кожу тонального средства. По словам представителей марки, праймеры образуют гладкое и шелковистое, сияющее, бархатистое матовое покрытие или обеспечивают увлажняющий эффект. Новинки уже поступили в продажу.

Компания Estée Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Производит парфюмерию и косметику для женщин и мужчин. В 1968 году компания запустила бренд Clinique, специализирующийся на гипоаллергенных средствах. Estee Lauder в настоящее время принадлежат бренды M.A.C, Aveda, Darphin и другие.