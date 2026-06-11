Тела погибших при атаке ВСУ азербайджанцев доставлены на родину

МИД Азербайджана: Тела граждан, погибших при атаке ВСУ на суда, доставлены на родину

Тела граждан Азербайджана, погибших из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на суда в Азовском море, доставлены на родину. Об этом сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство в Telegram.

«Тела четырех граждан Азербайджана, погибших в результате атаки беспилотного летательного аппарата на грузовые суда в Азовском море, были доставлены на Родину 10 июня», — сказано в публикации.

МИД также выразил соболезнования родным и близким погибших.

5 июня стало известно, что ВСУ атаковали дронами пять судов в Азовском море. Жертвами удара стали пять граждан Азербайджана. Позднее украинское командование подтвердило свою ответственность за произошедшее.