В России подешевела черешня

За две недели цены на черешню в России снизились на четверть

За две недели цены на черешню в России снизились на четверть. Об этом сообщает телеканал «Известия».

Как отмечают источники, килограмм черешни подешевел до 610 рублей. Причиной снижения цен называют первые поставки.

Из-за прохладной весны в 2026 году сбор урожая сдвинулся. Сейчас в рознице предлагают черешню из Турции и Узбекистана. При этом популярность ее год от года только растет — как отмечают представители торговых сетей, входящих в АКОРТ, он прибавляет по 8–12 процентов в год.

При покупке черешни в первую очередь стоит ориентироваться на ее внешний вид и вкус, чтобы не ошибиться с выбором.

Об этом рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По словам эксперта, хорошая ягода должна быть упругой иметь зеленую плодоножку, а трещины и вмятины на ней, наоборот, должны отсутствовать.

Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения в отношении поставок минеральной воды «Джермук», косточковых плодов, винограда, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и нектаринов из Армении. Со 2 июня бывшую республику СССР также обязали приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Россию.