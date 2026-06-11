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08:28, 11 июня 2026Мир

Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером

Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Reuters

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что находится в постоянном контакте со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Об этом он высказался в интервью газете Berliner Zeitung.

Дмитриев сообщил, что намерен провести личную встречу с Уиткоффом и Кушнером. Он сказал, что не хотел бы раскрывать дату переговоров, однако добавил, что мероприятие запланировано на июнь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию. Он добавил, что посреднический процесс США по Украине стоит на паузе, однако Вашингтон находится в контакте с Москвой и Киевом.

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