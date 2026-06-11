Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что находится в постоянном контакте со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Об этом он высказался в интервью газете Berliner Zeitung.

Дмитриев сообщил, что намерен провести личную встречу с Уиткоффом и Кушнером. Он сказал, что не хотел бы раскрывать дату переговоров, однако добавил, что мероприятие запланировано на июнь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию. Он добавил, что посреднический процесс США по Украине стоит на паузе, однако Вашингтон находится в контакте с Москвой и Киевом.