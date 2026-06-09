Песков ответил на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

Песков: Точной даты приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им

Точной даты приезда спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им. Так на вопрос журналистов о визите ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Точной даты приезда к нам пока нет, но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России», — сказал он.

По его словам, посреднический процесс США по Украине стоит на паузе, но Вашингтон в контакте с Москвой и Киевом.

Песков отметил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован, но сейчас его нет в повестке дня.