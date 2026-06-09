Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:02, 9 июня 2026Мир

Песков ответил на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

Песков: Точной даты приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
Джаред Кушнер (слева) и Стив Уиткофф (справа)

Джаред Кушнер (слева) и Стив Уиткофф (справа). Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Точной даты приезда спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им. Так на вопрос журналистов о визите ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Точной даты приезда к нам пока нет, но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России», — сказал он.

По его словам, посреднический процесс США по Украине стоит на паузе, но Вашингтон в контакте с Москвой и Киевом.

Песков отметил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован, но сейчас его нет в повестке дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о решающем моменте в конфликте

    В ЕС задумались о сохранении потолка цен на российскую нефть

    В Лондоне разгорелся новый шпионский скандал

    Мир предупредили о риске нехватки автокомпонентов из-за войны в Иране

    «Горб» на российском Су-34 объяснили

    Блогерша призвала отказаться от процедуры «русские губы» из-за испорченной внешности

    Американцев попросили стрелять по гигантским пресмыкающимся

    Объем наличных в обращении вырос в России до максимума

    В России назвали цель визита Зеленского в Эстонию на саммит стран Северной Европы и Балтии

    Очевидец рассказал о втором взрыве после теракта в Балашихе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok