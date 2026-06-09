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13:22, 9 июня 2026Мир

В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа

Песков: Разговор Путина и Трампа может быть оперативно согласован
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован, но сейчас его нет на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Дональда Трампа «надули» с президентскими выборами, которые проходили в США в 2020 году. По словам российского лидера, тогда была явная подтасовка на выборах, поскольку голосование по почте не отвечает никаким международным стандартам. Путин допустил, что тогда Трамп, в отличие от предыдущей администрации США во главе с Джо Байденом, мог уделить больше внимания поиску мирного решения ситуации между Россией и Украиной.

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