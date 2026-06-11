Ученые предупредили о повышающем риск рака и болезней сердца количестве алкоголя

Эпидемиолог Кейс: Одна порция алкоголя в день повышает риск хронических заболеваний

Одна порция алкоголя в день повышает риск рака, заболеваний сердца и других смертельно опасных состояний. Об этом профессор эпидемиологии Кэтрин М.Кейс сообщила на сайте Школы общественного здравоохранения Колумбийского университета.

Кейс предупредила, что даже небольшое количество алкоголя заметно повышает риск смерти и инвалидности. При этом, по ее словам, положительного действия на организм спиртное не оказывает. «Даже при употреблении семи порций алкоголя в неделю повышается риск хронических заболеваний, как у мужчин, так и у женщин», — отметила ученый.

Специалист добавила, что речь идет о заболеваниях, связанных с употреблением алкоголя, в том числе раке, болезнях сердца, инсультах, заболеваниях внутренних органов и травмах. При этом она подчеркнула, что уровень риска у каждого человека индивидуальный. Главными его факторами Кейс назвала образ жизни, генетику и привычки в употреблении спиртного и других вредных веществ.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков предупредил, что алкоголь может быть особенно опасен для людей с чувствительным кишечником. По его словам, даже небольшое количество может стать причиной плохого самочувствия.