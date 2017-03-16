Tom Ford предложил женщинам смоделировать губы и щеки

Американская марка Tom Ford представила новую коллекцию средств для макияжа под названием Runway Color. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 16 марта.

В линейку вошли косметические средства, которые позволят моделировать черты лица, подчеркивая его контуры и изменяя образ. Палетки Shade and Illuminate для губ и щек уже появились в продаже, цены на них варьируются от 5060 до 6400 рублей.

Бренд Tom Ford основан американским дизайнером и модельером Томом Фордом. Широкую известность он получил, работая на посту креативного директора в модных домах Gucci и Yves Saint Laurent. Парфюмерное подразделение бренда входит в корпорацию Estee Lauder.

Одна из новинок марки — парфюмерная вода Velvet Orchid Lumière. Аромат открывается нотами мандарина, итальянского бергамота, меда, сахарного тростника и экстракта рома. Ноты сердца — абсолю жасмина, масло дамасской розы и орхидеи.