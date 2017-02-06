Дизайнер Том Форд сошьет мужчинам нижнее белье

Американский модельер и основатель собственного бренда Том Форд решил заняться пошивом мужского нижнего белья. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает WWD.

Вещи будут производиться совместно с итальянской фирмой Albisetti International. Детали дизайна, название коллекции и примерные цены пока не сообщаются. Выпуск линейки станет для марки дебютным. До этого в фирменных магазинах продавалась одежда, парфюмерия и аксессуары.

Бренд Tom Ford основан американским дизайнером и модельером Томом Фордом. Широкую известность он получил, работая на посту креативного директора в модных домах Gucci и Yves Saint Laurent. Парфюмерное подразделение бренда входит в корпорацию Estee Lauder.

Кроме дизайна одежды, Форд также пробует себя в кинематографе: его фильм «Одинокий мужчина» (2009 год) был номинирован на «Оскар».